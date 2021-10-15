«قمة الإنسانية»..أشرف زكي يغيب عن مهرجان الجونة لحضور جنازة الكاتب فوزي فهمي

/656215/قمة-الإنسانيةأشرف-زكي-يغيب-عن-مهرجان-الجونة-لحضور-جنازة-الكاتب-فوزي-فهمي

كشف الفنان تامر عبد المنعم عن موقف انساني للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعد أن غادر مهرجان الجونة في يومه الثاني بعد علمه برحيل الكاتب فوزي فهمي رئيس أكادمية الفنون السابق حرصا منه على حضور الجنازة.

دوت الخليج يرصد موقف انساني لأشرف زكي مع زملائه من الوسط الفني

وأشاد تامر عبد المنعم بأشرف زكي اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: أشرف زكي الرجل الذي ترك الجونة ليحضر مراسم دفن أستاذه فوزي فهمي، أشرف زكي محترم، أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية”.

وفاة فوزي فهمي

هذا وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة الكاتب الدكتور فوزي فهمي، ولم يكشف أي تفاصيل حول الجنازة وموعد تشييع الجثمان.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ناعيا وفاة صديقه الكاتب فوزي فهمي، قائلا: « وداعًا استاذى وصديقى وداعًا سيد البنائين».

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري ناعيا الكاتب فوزي فهمي، إن الدكتور فوزي فهمي، قيمة فنية وثقافية كبيرة، عاش طوال حياته إنسانا رائعا وصديقا نبيلا، كما أنه كان مفكرا كبير ومثقفا موسوعيا عاش مخلصا للفن والإبداع، وكان مدرسة علمية تعلم على يده العديد من المبدعين، موضحا أن الدكتور فوزي فهمي، سيظل في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، بأعماله الخالدة وإرثه الثقافي والإبداعي الغزير.

القاهرة للمسرح التجريبي يطلق دورته القادمه باسم الراحل فوزي فهمي

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن إطلاق دورته القادمته باسم الكاتب الراحل ورئيس أكادمية الفنون السابق فوزي فهمي، وذلك تكريما له بعد رحيله في صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس المهرجان ناعيا فوزي فهمي : “فقدنا قيمة علمية ثقافية مسرحية كبيرة، فالراحل هو الأب الروحى لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى وإطلاق الدورة المقبلة باسمه هو أقل ما يقدم له فهو الأستاذ والمعلم للعديد من الأكاديميين والباحثين المسرحيين فى مصر والعالم العربى، وقد أثرى المكتبة العربية بالعديد من كتاباته المسرحية والنقدية، ومن أشهر أعماله "عودة الغائب"، الفارس والأميرة".