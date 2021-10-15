/656216/لجنة-انتخابات-المصريين-الأحرار-تعلن-الجدول-الزمني-لانتخاب-الأمين-العام-والمكتب-السياسي
أعلن المستشار محمد عثمان، رئيس لجنة الإنتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، الجدول الزمني والإجرائي لإنتخابات امين الحزب والمكتب السياسى
دوت الخليج
وجاء ذلك في القرار رقم (٢) بعد الأطلاع علي القانون، وعلي لائحة النظام الأساسي للحزب، وبناءا على دعوة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لإنعقاد أول اجتماع للهيئة العليا للحزب والمتضمنة في جدول الاعمال إنتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى.
وجاء كالتالي:
المادة الأولي تجري إنتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من لهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى وفق الجدول الإجرائي والزمني المرفق .
المادة الثانية ينشر هذا القرار بالمقر الرئيسي للحزب وعلى موقع الحزب ، وعلي المدير التنفيذي للحزب تنفيذه .
وحدد الجدول الزمني فتح باب طلبات الترشح على منصب الأمين العام والمكتب السياسي يومان تبدأ اللجنة تلقي الطلبات غدا السبت ١٦ أكتوبر من الثانية عشر ظهرا وحتي الخامسة مساءاً، ويغلق باب التقديم الأحد وفق المواعيد المقررة.
لجنة انتخابات «المصريين الأحرار» تعلن الجدول الزمني لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي
كما يعرض الكشف المبدئي للمرشحين الأحد ١٧ أكتوبر، وتحديد يوم الاثنين لتلقي الطعون للنظر والبت فيها، على أن يعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر، على أن يكون موعد العملية الإنتخابية الجمعة ٢٢ أكتوبر الجاري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة انتخابات «المصريين الأحرار» تعلن الجدول الزمني لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.