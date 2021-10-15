/656218/المنتدى-المصرى-لتنمية-القيم-الوطنية-يحتفل-بذكرى-انتصارات-أكتوبر-المجيدة

أقام المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية برئاسة اللواء محمد عبد المقصود احتفاله السنوي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بفندق موفينبيك بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الأبطال الذين شاركوا في تحقيق هذه الانتصارات، ولفيف من قدامى المحاربين، ورجال الفكر والثقافة والأعمال، وكوكبة من علماء الدين والأكاديميين، والباحثين بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.

دوت الخليج وقد تضمن الحفل تكريم لبعض هؤلاء الذي أوفوا بما عاهدوا الله والوطن عليه أن تظل رايات مصر هي عنوان للنصر. فضلا عن إلقاء الكلمات التي عبرت عن عظمة هذا النصر التاريخي، وعن مدى ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية وإيمانه بقواته المسلحة. المنتدى المصرى لتنمية القيم الوطنية يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة كما عبرت أيضا عن قدرة هذا الشعب واقتدار تلك القوات على الاستيعاب الكامل لكل أساليب الحروب الحديثة لا سيما الجيل الرابع منها، وعكست عمق الوعي الذي تتمتع مصر به اليوم، حتى أصبح التلاحم بين شعبها وجيشها، مضرب الأمثال في بناء القيم الوطنية؛ بوصفها درعا يحمي هذا الوطن في ظل المتغيرات الجارية.

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