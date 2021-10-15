بفستان ذهبي..أمينة خليل تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

/656221/بفستان-ذهبيأمينة-خليل-تخطف-الأنظار-في-ثاني-أيام--مهرجان-الجونة

أطلت الفنانة أمينة خليلة بإطلالة أذهلت الجمهور وأشعلت السجادة الحمراء باليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وسرعان ما تداول رواد السوشيال ميديا صورها بالمهرجان مرفيقن عليها العديد من الإشادات.

دوت الخليج يرصد إطلالة أمينة خليل بمهرجان الجونة في يومه الثاني

حرصت أمينة خليل في إطلالتها على ارتداء فستان ذهبي طويل كشف عن إحدى ساقيها، مع وضع مكياج هادئ ليتناسب مع بهرجة الفستان كمان حرصت على ربط شعرها لإبراز جمال إطلالتها.

أمينة خليل تتصدر لجنة تحكيم سينما تيك بمهرجان الجونة

تصدرت النجمتين المتألقتين أمينة خليل وزميلاتها الفنانة السورية صبا مبارك لجنة تحكيم سينما تيك بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لعام 2021.

وتهدف مسابقة “سينما تك” التي شهدها مهرجان الجونة اليوم، إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها، وتقوم المسابقة تحت إطار "مسار السينماتك"، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

لجنة تحكيم مسابقة سينماتك

وتتكون بجانب الفنانة أمينة خليل، و الفنانة والمنتجة صبا مبارك، من كلا من المنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالأضافة إلي المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيميناي أفريقيا، أفريقيا،والمؤسس لمسار سينماتك و في مصر والعالم.

أمينة خليل تتعاون مع فريق A-squared

كما تستعد الفنانة أمينة خليل لخوض تجربة الغناء للمرة الثانية بعد تألقها في أغنية “نور”، بجانب الرابر الشهير زاب ثروت، ولكن هذه المرة ستخوضها مع فريق الموسيقى الإلكترونية A-squared.

ونشر فريق A-squared البوستر التشويقي للأغنية التي تحمل اسم مزيكا، وظهرت صورة الفنانة أمينة خليل على البوستر إعلانًا لمشاركتها في الأغنية، وهي من إنتاج شركة Gamma Music.