بعد إطلالتها الساخرة..مايا دياب: «كنت محتارة في الظهور بالمهرجان بسبب أوضاع لبنان»

/656225/بعد-إطلالتها-الساخرةمايا-دياب-كنت-محتارة-في-الظهور-بالمهرجان-بسبب-أوضاع-لبنان

أثارت الفنانة مايا دياب سخرية العديد من الجمهور بعد الظهور بإطلالة مثيرة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي انطلق مساء أمس الخميس، وتوقعها الجمهور بأنها تحاول تقليد إطلالت الغرب العجيبة.

دوت الخليج يرصد رد مايا دياب على إطلالتها المثيرة

أوضاع لبنان سر إطلالة مايا دياب المثيرة

رفضت الفنانة مايا دياب التحدث عن إطلالتها المثيرة للسخرية، فقالت خلال لقائها مع برنامج people بالعربي: “بعتذر مش هجاوب عن سبب اختياري لهذا اللوك، وكان عندي حيرة بالظهور على الريد كاربت، بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها لبنان، والله يرحم كل الناس التي توفت في هذه الظروف، لأن الطائفية ذبحتنا”.

وأضافت مايا دياب: “أحداث لبنان تشعرنا بالذنب، أن نكمل شغلنا كـ فنانين، ولأني كنت موجودة من قبلها في مدينة الجونة قررت الظهور على الريد كاربت.. وواجبي اتجاه مهنتي سبب حضوري أيضًا”.

إطلالة مايا دياب المثيرة

وكان قد ظهرت دياب وهي مرتدية قبعة حمراء كبيرة كذلك فستان أحمر طويل بدون أكمام، كذلك حرصت على ارتداء حذاء طويل من اللون الأحمر وجوارب طويلة من نفس اللون، كما حرصت على ترك شعرها منسدلًأ على الأكتاف واستخدمت مساحيق تجميل بسيطة.

مايا دياب تطرح أغنية «حطالي روج» بالتعاون مع الليثي

الجدير بالذكر، أنه تعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعد «حطالي روج» أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا دياب بالهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

كلمات أغنية حطالي روج

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.