/656226/الصور-الأولى-لحفل-زفاف-شقيق-ياسمين-صبري-بعدما-امتنعت-عن-حضوره

شارك الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور من حفل زفاف نجله وشقيق الفنانة، بعدما صرح بامتناع الأخيرة عن حضور الحفل هي وأشقاؤها ووالدتها.

دوت الخليج يرصد أولى الصور لحفل زفاف شقيق ياسمين صبري

وظهر خلال الصور التي نشرها والد ياسمين صبري التي نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” نجله وعروسه، وكانت المفاجأة حضور الفنانة نهال عنبر حفل الزفاف.

أزمة ياسمين صبري مع والدها

هذا وشن الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

و تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.