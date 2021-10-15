صور.. ختام صلاة جنازة الأنبا كاراس

جدة - نرمين السيد - ونقل الجثمان، من القاهرة إلى الأقصر بالطائرة لتحمله سيارة إلى الدير، وجرى استقبال الجثمان بالدموع من قبل شعب قوص ونقادة، حيث خدم الانباكاراس بينهم، وكيلًا لمطرانية نقادة وقوص لمدة تزيد عن 21 سنة، قبل نواله الدرجة الأسقفية وانتقاله لرعاية إيبارشية المحلة الكبرى.

واصطف شعب قوص ونقادة على جانبى الطريق المؤدى للدير، وامتلأت ساحات الدير بهم ليشاركوا فى وداع الأب الذى خدم طويلًا بينهم.

وتم دفن الجثمان فى المدفن الخاص بالآباء فى الدير ذاته، عقب انتهاء صلوات التجنيز.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سبق وصلى صلوات تجنيز للأب الأسقف الجليل المتنيح، بعد ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه 39 من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

وألقى الأنبا بيمن أسقف قوص، كلمة شكر خلالها قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس، وجميع المشاركين فى الصلاة، ومن قدموا واجب العزاء.

كما ألقى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، كلمة تعزية بعنوان "نجمًا يفضل عن نجم فى المجد".

شارك فى صلوات الجنازة فى نقادة من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط.

كما شارك فى الصلوات مجمع كهنة إيبارشيتى المحلة الكبرى، وقوص ونقادة، ووفود من كهنة ايبارشيات قنا، والأقصر وإسنا وأرمنت، والبلينا، وإخميم وساقلته، وسمالوط، وأسيوط، والقوصية، والمنيا، ودشنا، ونجع حمادى، ووفود رهبانية من أديرة المحرق والشايب، والشهيد مارجرجس بالرزيقات، والقديس الأنبا متاؤس الفاخورى بإسنا، والقديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس الأنبا شنودة بسوهاج.

وتوفى الأنبا كاراس، الأربعاء الماضى، بعد صراع قصير مع كورونا عن عمر بلغ 63 سنة، بعد أن قضى فى حياة الرهبنة 38 سنة منها ثمانى سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.