بسبب خطأ تقني..إدراة مهرجان الجونة تعتذر عن عدم إكمال عرض «ثانية واحدة»

/656227/بسبب-خطأ-تقنيإدراة-مهرجان-الجونة-تعتذر-عن-عدم-إكمال-عرض-ثانية-واحدة

اعتذرت إدارة مهرجان الجونة، لضيوفها عن عدم إكمال عرض الفيلم الصيني «ثانية واحدة» الذي كان من المقرر عرضه اليوم الجمعة، لكن بسبب خطأ تقني في الترجمة مصدره الموزع فتم إلغائه.

دوت الخليج يرصد سبب توقف عرض فيلم ثانية واحدة

وكانت قد أوقفت إدارة المهرجان عرض الفيلم وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ لحين تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة.

إطلالت نجوم الفن باليوم الثاني لمهرجان الجونة

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.

يسرا وأسر ياسين يتبادلان الرقصات على أنغام 3 دقات

كمت كشفت الإعلامية بوسي شلبي وصلات رقص بين الفنان أسر ياسين والفنانة المتألقة يسرا مع مجموعة أخرى من النجوم منهم أحمد حاتم، على أنغام أغنية يسرا الشهيرة «3 دقات»، وظهرت يسرا خلال الفيديو بفستان أحمد متألق وتركت شعرها منسابا لتعكس إطلالتها المتألقة ورقصاتها المتبادل مع أسر ياسين الذي تألق بالبدلة السواداء البعيدة عن التكلف، لمحة من شباب ملكة الجمال والرقة يسرا.

أشرف زكي يتغيب عن مهرجان الجونة في يومه الثاني

الجدير بالذكر أنه اعلن الفنان تامر عبد المنعم عن موقف انساني للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعد أن غادر مهرجان الجونة في يومه الثاني بعد علمه برحيل الكاتب فوزي فهمي رئيس أكادمية الفنون السابق حرصا منه على حضور الجنازة.

وأشاد تامر عبد المنعم بأشرف زكي اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: أشرف زكي الرجل الذي ترك الجونة ليحضر مراسم دفن أستاذه فوزي فهمي، أشرف زكي محترم، أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية”.