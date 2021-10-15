/656228/حسام-المندوه-للزمالك-مكافأة-مالية-في-حالة-الفوز-على-توسكر-الكيني

وعد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في كينيا اللاعبين بصرف مكافأة من جيبه الخاص في حالة الفوز على توسكر الكيني.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

وعقد المندوه جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الأساسي على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي بحضور الجهاز الفني وطالب اللاعبين بالتركيز في اللقاء وتحقيق الفوز ووعدهم بصرف مكافأة خاصة لهم من جيبه الخاص حال الفوز في المباراة.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر:

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشرح الشيف شريف صابر المرافق لبعثة الزمالك في كينيا الأمور الخاصة بإعداد الوجبات الخاصة للفريق، وأثنى حسام المندوه على الدور الكبير الذي يقوم به الشيف مع بعثة الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني:

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

باتريس كارتيرون

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

وفي نهاية الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة فيما بينهم ، ظهر خلالها الحماس والجدية ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر في كينيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب الدور 32 لدوري أبطال إفريقيا.