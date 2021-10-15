نقل وائل كافوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مميت

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دوت الخليج يرصد تعرض وائل الكافوري لحادث سير

ونشر الأدمن الخاص بالصفحة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لوائل الكافوري وعلق قائلًا: “ألف الحمد لله على سلامة وائل كفوري، بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل رضوض في الجسم وتحطم في السيارة.. بخير ونُقل إلى المستشفى لمعالجة الرضوض.. كل شيء بيتعوض إلا الروح”.

وكان من المقرر أن يشارك الفنان وائل كفوري، الفنانة هيفاء وهبي في إحياء حفل في فندق المريديان بدبي، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 من شهر نوفمبر المقبل.

وائل الكافور يحدث جدلا بحفله في الساحل الشمالي

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

أخر أعمال وائل الكافوري

الجدير بالذكر، أنه يستعد النجم وائل الكافوري لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا التعاون الثاني مع المنتج المصري حمدي بدر.

وآخر أعمال الفنان اللبناني وائل كفوري هي أغنية البنت القوية، وهي من إنتاج وائل كفوري، وتنفيذ شركة “And Beyond” ومن توزيع شركة “Digital Sound”.