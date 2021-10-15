/656232/تعرف-على-زي-الأهلي-أمام-الحرس-الوطني-بالنيجر-تفاصيل
الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والحرس الوطني، في مستهل مشوار الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم، عقد في الثامنة من مساء اليوم الجمعة في مبنى اتحاد الكرة بالنيجر، والملاصق لفندق إقامة الأهلي بالعاصمة نيامي، في حضور مسئولي الفريقين ومنسق المباراة والمسئولين الأمني والطبي، وذلك للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.
ويرصد تحيامصر التفاصيل:
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل.
في حين يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم البنفسجي.
ترتيبات مباراة الأهلي والحرس الوطني:
كما تم الاتفاق على حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف الساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية أثناء وبعد المباراة.
وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب المترجم.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الخميس إلى العاصمة نيامي؛ استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تنطلق غدًا السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
مران الأهلي بالنيجر
وخاض الأهلي مرانه الوحيد في النيجر مساء اليوم على ملعب المباراة، واشتمل المران على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق بعده تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.
يذكر أن بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية ظهر اليوم الجمعة في فندق الإقامة بالنيجر؛ استعدادًا لخوض المباراة.
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