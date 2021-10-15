/656233/موسيماني-أتواجد-مع-الأهلي-هذا-الموسم-فقط-ولكن-وزوجته-ترد-لقد-أتمتت-المهمة-بنجاح

وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة هامة لجماهير المارد الأحمر والإدارة، وذلك بعدما استقرت الأمور حول تواجد المدرب الجنوب أفريقي لنهاية الموسم مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر بيتسو موسيماني رسالة عبر تويتر قائلا "شكرا للغاية لعائلة الأمر، بعد الاجتماع الأخير، كل الأطراف سعيدة جدا، وسوف نستمر في العمل بكل طاقة وحيوية ممكنة، من أجل التركيز حول إنهاء العقد الذي سيكون بنهاية الموسم الحالي، ومن الممكن أن يرغب كل طرف في تجديد التعاقد لمدة سنوات آخري، ولكن كل شئ متعلق بالزمن".

أما زوجة بيتسو موسيماني، والتي تعمل مديرة أعماله، نشرت رسالة عبر تويتر قائلة "لقد أنجزت مهمتي، أنا سعيدة، ومن الرائع العودة إلى جنوب أفريقيا بعد إنجاز المهمة السعيدة".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أعلن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني بالتواجد لنهاية هذا الموسم، ثم الحديث عن التجديد في وقت لاحق.

تقارير برتغالية: الأهلي توصل لإتفاق مع فيريرا لخلافة بيتسو موسيماني

كشفت تقارير صحفية برتغالية، مساء اليوم الصلاصاء عن مفاجأة من العيار الثقيل، بوجود مفاوضات بين النادي الأهلي، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في القلعة الحمراء.

وذكرت صحيفة "NACIONAL" البرتغالية في تقرير لها، أكدت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع فيريرا وتوصل إلى اتفاق بالفعل مع المارد الأحمر.

ولم تكشف الصحيفة أي تفاصيل أخرى عن مدة عقد صاحب العامس والسبعون عامًا مع الأهلي، ولكنها أشارت إلى أنه حدث تواصل من جانب الصحيفة مع زوجته، زولميرا فيريرا، والتي أكدت للصحيفة بالفعل أن الأهلي سيكون الوجهة الجديدة لـ فيريرا.

موسيماني مع الأهلي

موسيماني حقق إنجازات مميزة خلال توليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي والتي بدأت مع نهاية الموسم الماضي 2020، ليحصد الجنوب أفريقي مع الأهلي عدة ألقاب أبرزها: دوري أبطال أفريقيا مرتين، السوبر الأفريقي، كأس مصر، الدوري العام، وبرونزية كأس العالم للأندية".

رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني

ورحل فايلر إلى بلاده سويسرا، بعد انتهاء مباراة الأهلي أمام الترسانة، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 2020، حيث رفض مسؤولي القلعة الحمراء فكرة رحيله في هذا التوقيت، ولكن المدرب أصر على موقفه، ليتم اتخاذ قرار بإنهاء العقد معه.

وفي ذلك الوقت نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بإنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، نظراً لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة، والتي لم تكن مدرجة في بنود العقد، وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة.

واكد البيان التعاقد مع بيتسو موسيماني، الجنوب إفريقي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الجمعة 2 أكتوبر 2020 الماضي، ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء".

وكان انضم للجهاز المعاون للمدرب الجنوب إفريقي، المدرب المساعد سامي قمصان، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، بالإضافة لاستمرار سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة.