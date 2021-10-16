إخماد حريق محدود بمطعم بمنطقة سموحة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم بمنطقة السوق التجارى بشارع مسجد حاتم بمنطقة سموحة بحى شرق الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بمطعم بالطابق الأول، بسبب ماس كهربائى، دون إصابات.

جرت السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.