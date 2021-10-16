الإفتاء تحسم الجدل: لا مانع شرعا من حلق اللحية

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أن حلق اللحية من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء ولا مانع شرعا من حلقها.
يأتى ذلك فى إطار الفتاوى التى تحرص دار الإفتاء على تقديمها من خلال فقرة "اعرف الصح" والتى تنشرها بشكل يومى عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".
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