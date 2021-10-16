انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد المولد النبوي الشريف 2021 و إجازة القطاع العام والخاص والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعتبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من أفضل الاحتفالات الدينية التي يحتفل بها المسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم.

وحسب فتاوى دار الإفتاء التي أكدت في مناسبات سابقة أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو جائز شرعا وليس بدعة لأنها تعبر عن الفرح والمحبة للنبي صلى الله عليه.

و يرتبط المولد النبوى الشريف بتقاليد و طقوس معينة عند المصريين منها شراء حلويات عيد الميلاد الشهيرة مثل:

عرائس المولود

الحمصية

السودانية

السمسمية

وشراء الأحصنة للأطفال

ويحتل الاحتفال بعيد المولد النبوي مكانة كبيرة بين المسلمين، حيث يتم توزيع الحلويات على المارة احتفالاً بمولد سيد خلق الله تعالى، وهكذا ينظر الكثيرون لهذه المناسبة الدينية في كل عام مع اقتراب شهر ربيع الأول من أجل الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

وفي هذا الصدد، نستعرض تاريخ الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف لعام 2021، وفقًا لهيئة البحوث الفلكية المصرية، والتي تم الإعلان عنها في بداية العام الهجري الحالي 1443.

وحسب الهيئة، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2021 هو يوم الإثنين 18 أكتوبر، الموافق 12 ربيع الأول 1443 هـ .

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

كما يعتبر عيد المولد النبوي الشريف إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام والخاص وبذلك ستمنح هذه الإجازة الرسمية يوم الخميس 21 أكتوبر القادم، وذلك بناءً علي قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع.