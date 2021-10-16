/656235/عامر-حسين-الالتزام-الجماهيري-سيجعل-أعداد-الجماهير-تزداد-في-بطولة-الدوري-المصري-ويتحدث-عن-شروط-كأس-الرابطة

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية، أن بداية عودة الجماهير للدوري المصري مؤشر جيد من أجل الزيادة خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أحمد دياب رئيس الرابطة، حصل على وعد من جميع القيادات والمؤسسات أنه في حال التزام الجماهير بشكل جيد، سيتم زيادة الأعداد تدريجيا خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري المصري".

وزاد" سننتظر موعد بطولة كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي، لأنهم سيكون هناك مشاركة الأهلي في البطولتين، ولن نستطيع تسكين الجدول إلا بعد معرفة الموعد النهائي للبطولتين، وسيتم إعلان جدول البطولة لحين بطولة كأس أمم أفريقيا".

وواصل" سيتم الإعلان عن نظام كأس الرابطة خلال الفترة القادمة، وستكون هناك 3 مجموعات، ويصعد أول كل مجموعة بجانب أفضل مركز ثاني، والمشاركة إجبارية للأندية وليست اختيارية".

وأكمل" سيكون هناك 200 يوم إيقاف بسب البطولات الخاصة بالمنتخب والأندية، وهذا الأيام خاصة بالأجندة الرسمية، ولا نستطيع تواجد مباريات في هذه التوقفات الرسمية حتى لا يتم لعب عدد كبير من المباريات لبعض الفرق".

واختتم" لابد أن تلعب الأندية بين مباريات دور المجموعات، من أجل إراحة الأندية في الأدوار الفاصلة والنهائية، والجميع وافق على هذا الأمر، ودخول الجماهير سيكون بقرار بين أحمد دياب وشركة تذكرتي والسادة المسئولين، ويتم إبلاغ الأندية بالقرارات".