/656236/رابطة-الأندية-سيتم-محاربة-العنصرية-في-الموسم-الجديد-بوجود-قرارات-صارمة-على-كل-متجاوز

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية، أنه تم وضع بند جديد يخص العنصرية في ملاعب كرة القدم المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" تم وضع بند العنصرية، لأننا شاهدنا هذا الأمر يحدث كثيرا خلال السنوات الأخيرة، والاتحاد الدولي يحارب هذا الأمر، فقررنا أن تكون لها قرارات صارمة يقوم بتطبيقها الحكام".

وزاد" إذا حدث لأي لاعب هتافات عنصرية، يتم إيقاف المباراة من جانب الحكم وتوجيه تحذير للجماهير، وإذا تم التطاول من جديد ينسحب حكم المباراة إلى غرفة الملابس لمدة 15 دقيقة، وإذا عاد واستمرت الهتافات يتم إلغاء المباراة وكتابة التقرير الخاص بها وما حدث".

وأكمل" لا أهتم بالأحاديث التي تخرج بسبب مقارنة الدوري المصري بالدوريات الأوروبية، ولكن كل دوري وله أسلوبه وطبيعته، وأسمع الانتقادات فقط خلال تجولي في الشوارع، ولا أتابع السوشيال ميديا نهائيا لمعرفة الآراء".

واختتم" كنت أريد أن تكون مباراة الزمالك والأهلي في نهاية الموسم نظرا للحساسية التي تحدث في بعض المباريات، ولكن قرار اللجنة والأندية هو عدم توجيه القرعة وسيتم لعبها في بداية كل دور".