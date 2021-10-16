افصل واسمع .. تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات اللازمة لتخفيف الزحام المتوقع تزامنا مع أعمال وتوسعة أعلى كوبرى الواحة فوق محور الشهيد، إذ أن الأمر يستلزم إغلاق محور الشهيد تحديدا للقادم من ميدان محمد زكى متجه إلى مستشفى الشرطة، على أن يتم إجراء التحويلات المرورية يمينا مطلع كوبرى الواحة اتجاه كوبرى محمد على فهمى.

وأضاف، أنه تم وضع العلامات الاسترشادية أمام قائدى السيارات لضمان أمن المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إغلاق منزل شارع البحر الأعظم لمدة شهر من أجل استكمال الأعمال الإنشائية وتوسعة الطريق الدائرى.

ونوه إلى أن قطاع المرور والحماية المدنية اعتمد عددا من الإجراءات لتركيب الملصق الإلكترونى للمواطنين واستكمال تفعيلها تزامنا مع مد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى.



ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.