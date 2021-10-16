الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم : عظمى القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الأسكندرية 29 20

وادى النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 32 20

بلطيم 29 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 30 23

دمياط 30 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 20

نخل 31 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 31 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 24