/656237/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت لعديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة واتفورد ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزي، ومباريات دورى أبطال إفريقيا الأهلى والزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مانشستر سيتي بيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium ساوثهامتون مام ليدز يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا برينتفورد أمام فريق تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium واتفورد أمام ليفربول الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا أمام وولفرهامبتون الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا تقام مباراة توسكرأمام الزمالك في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة on time sport 1 الحرس الوطنى أمام الأهلي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 1 مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية تقام مباراة عزام يونايتد أمام فريق بيراميدز في تمام الساعة الثانية ظهرا اوغندا ريفينيو اوثورتي أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثالثة عصرا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.