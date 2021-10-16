/656239/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-توسكر-في-دوري-أبطال-إفريقيا-والتشكيل-المتوقع

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على توسكر الكيني، على استاد نيايو الوطني، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، حيث ان يرغب الفارس الأبيض في مواصلة الصحوة التي يعيشها الفريق مؤخرًا، بعد تحقيق لقب الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وبداية مشواره في محاولة معانقة الأميرة الإفريقية للمرة السادسة.

على الجانب الآخر، فريق توسكر، يريد تحقيق المفاجأة وإحراج الفارس الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية على أرضه.

تشكيل الزمالك المتوقع

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

حكم مباراة الزمالك وتوسكر

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

حسام المندوه

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.