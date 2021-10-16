/656240/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-واتفورد-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل نادي ليفربول مباراته اليوم السبت، لمواصلة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، ليواجه نادي واتفورد، ستقام في الواحدة والنصف ظهر على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع حتى الآن تسجيل 6 أهداف خلال الجولات السبع التي خاضها مع الريدز في البريميرليج.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي يسعى هو الآخر إلى منافسة الفرعون المصري خلال الجولة نفسها.

فيما يتواجد واتفورد في المركز الـ15 بجدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مقابلتين، التعادل في مباراة، والخسارة في 4 آخرين.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.