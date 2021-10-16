/656241/اليوم-مباراة-بيراميدز-ضد-عزام-يونايتد-التنزاني-في-الكونفيدرالية-الإفريقية

يحل فريق بيراميدز، ضيفاً ثقيلا على نظيره عزام يونايتد التنزاني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية على ستاد عزام يونايتد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الفريق السماوى لتحقيق نتيجة مميزة في مستهل رحلته بالمشوار الإفريقى قبل مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

غيابات بيراميدز

ويفتقد بيراميدز في مباراة اليوم لجهود كل من عبد الله السعيد قائد الفريق للإجهاد، وناصر منسي والحارس أحمد دعدور لعدم قيدهما بهذه المرحلة في القائمة الأفريقية.

قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

شبكة “فوت ماك” التركية

وحسب شبكة "فوت ماك" التركية، فإن إدارة بيراميدز عرضت خدمات رمضان صبحي على نادي بشكتاش بطل الدوري التركي.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض رمضان من جانب الإدارة الإماراتية على بشكتاش، يأتي لرغبة الجناح الأيسر للعب في أوروبا.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن إدارة بشكتاش تنتظر تقرير المدرب سيرجين يالتشين المدير الفني للنسور بشأن الموافقة من عدمها على ضم رمضان صبحي.

وقالت الشبكة إن هناك تحمس من جانب بعض المسؤولين في بشكتاش لضم رمضان، لكن مُتصدر الدوري التركي لن يتحرك ألا بعد قرار المدرب.