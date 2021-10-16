/656243/اليوم-موعد-مباراة-المصرى-البورسعيدى-ضد-سلطات-الموارد-الأوغندى-بالكونفدرالية

يواجه فريق المصرى البورسعيدى، نظيره سلطات الموارد الأوغندى، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية فى الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد سانت ماري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج، أن مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي، أنه عندما كان في قطر قام بالحصول على قرض مالي بقيمة 100 ألف ريال، قبل العودة إلى مصر كان قد قام بتسديد نصف المبلغ.

وقبل العودة إلى مصر كان لدى المدرب صديق عراقي يسكن معه، وكان لدى حسن نصر سيارة، وقال له بأن يقوم ببيعها وتسديد قيمة المبلغ المتبقي من القرض والانتهاء منه.

وفوجئ حسن نصر بهذه الراوية، وكان يعتقد أن صديقة العراقي قد قام ببيع السيارة، ثم قام بتسديد قيمة القرض، وهو ما فاجئ الجميع بعدم حدوث ذلك الأمر.

وأعلن مسئولي السجن أنه سيتم حبس مدرب المصري لحين دفع الأموال المتبقة من القرض، والتي وصلت إلى مبلغ 230 ألف ريال قطري، أي ما يقارب مليون و150 ألف جنية مصري، وهي قيمة الفائدة خلال تلك الفترة والسنوات العديدة.

وتدخل أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات بين سبورتس، وتامر النحاس وكيل اللاعبين، من أجل حل الأزمة، وتم دفع المبلغ بالكامل، وتمكن حسن نصر أن يغادر قطر والذهاب إلى أوغندا للحاق ببعثة النادي المصري.

ولم تتدخل إدارة النادي المصري في الأزمة نهائيا، سواء من رئيس النادي أو أعضاء مجلس الإدارة، في موقف غريب أذهل الجميع، ولكن تمكن حسن نصر أن يغادر ويلحق ببعثة المصري البورسعيدي في أوغندا.