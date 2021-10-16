تفقد السيسى أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (السيسى يتفقد الطرق المؤدية للعاصمة الإدارية.. ويناقش العاملين حول سير الأعمال)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد، أمس، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى، التى تربط منطقة شرق القاهرة من محاور: الشهيد، جيهان السادات، الميثاق، وشينزو آبى المؤدية إلى مدينة القاهرة الجديدة، ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس توقف خلال جولته، لمناقشة العاملين بكوبرى سمير غانم، الذى يربط بين محور شينزو آبى والقاهرة الجديدة، مروراً بمحور نجيب محفوظ؛ للاطلاع على الموقف التنفيذى وسير الأعمال.

وأشارت، إلى أن الرئيس قام كذلك بالمرور على عدد من المحاور الجارى تطويرها حالياً فى منطقة القاهرة الجديدة، وهى محور مصطفى كامل، محور يوسف السباعى، محور طه حسين، ومحور السادات، الذى يحتوى على 3 أعمال صناعية وكبارى سيارات، وذلك، لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق، وصولا لسلسلة المدن الجديدة فى امتداد اتجاه شرق القاهرة وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس اطلع على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، والتى تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وذلك لنقل مياه الصرف الصحى بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.

أما (أخبار اليوم) ذكرت تحت عنوان (اليوم صرف الدعم النقدى لمستحقى "تكافل وكرامة") أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بصرف مساعدات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر اليوم من مكاتب البريد المصرى، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج ما يزيد على 8ر3 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريا.

وأضافت الصحيفة، أن قيمة الدعم المستحق شهريا لمستفيدى "كرامة" تبلغ ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيها للمسنين ومثلها لذوى الإعاقة، فيما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيها، أما مستفيدو برنامج "تكافل" فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة حوالى 500 جنيه شهريا.

وأشارت إلى أنه فى إطار سياسة الشمول المالى التى تنتهجها وزارة التضامن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وبطاقة ميزة البنكية فى محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادى الجديد، ومرسى مطروح، ويبدأ عملاء برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة بجميع فروع بنك ناصر الاجتماعى إضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية.

من جهتها، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى - تحت عنوان (تقسيط المصروفات و12% ما تم تحصيله.. ووجبات مجانية لـ 12 مليون طالب) - بأنه يمكن لأولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية على قسطين أحدهما للفصل الأول والآخر للتيرم الثانى.

وأضاف شوقى أن الرسوم الدراسية لم يتم زيادتها على العام الماضى، وأن لها أوجه صرف معينة تصل إلى 22 بندًا من المصروفات مثل الأنشطة المدرسية والمعامل، وأشار إلى أن ما تم تحصيله من المصروفات المدرسية حتى الآن بلغ 12%، موضحا أن المصاريف تتراوح بين 305 جنيهات من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، ومن الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفئات المستثناه من دفع المصروفات الدراسية يبلغ عددها 9 فئات مثل مستفيدى "تكافل وكرامة" والمواطنين تحت حد الفقر، وأبناء الشهداء والمصابين.

وأوضح الوزير أن الوجبات المدرسية الجديدة مجانية للطالب، حيث تستهدف الحكومة توزيع وجبات مدرسية بتكلفة 7.7 مليار جنيه تصل إلى 12 مليون طالب وطالبة.

وتحت عنوان (العالم يواصل تخفيف قيود "كورونا")، أوضحت صحيفة (المصرى اليوم) أن دول العالم تواصل تخفيف القيود التى تم فرضها مع انتشار جائحة كورونا، شريطة تعاطى اللقاح المضاد للفيروس، حيث أعلنت السلطات السعودية السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد الحرام والمسجد النبوى، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات فى جميع الأوقات، والاستمرار فى استخدام التطبيق الإلكترونى لحجز مواعيد العمرة والصلاة، وكذا زيارة الروضة الشريفة، بشرط الحصول على جرعتى لقاح كورونا.

فى السياق نفسه، تفتح الهند أبوابها أمام السياح الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، وذلك مع انخفاض أعداد المصابين.

وذكرت كوريا الجنوبية أنها سترفع القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل، إذ تستعد البلاد للدخول فى مرحلة التعايش مع الفيروس، وسط ارتفاع مستويات التطعيم.

فيما فرضت السلطات الإيطالية على الموظفين فى كل من القطاعين العام والخاص، ابتداء من أمس، تقديم شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ليتمكنوا من الالتحاق بمكان العمل.