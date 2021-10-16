تشريعية النواب تناقش تخصيص أسهم رأس مال البنك بنك التنمية الافريقية..غدا

/656244/تشريعية-النواب-تناقش-تخصيص-أسهم-رأس-مال-البنك-بنك-التنمية-الافريقيةغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة بعض مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، لمناقشة أولا: استكمال نظر الاتفاقيتين المتبقيتين من دور الانعقاد السابق، وهما:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية غدا بمجلس النواب

قرارات رئيس الجمهورية

1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 ،بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الافريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الاسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020 ،وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

فرص المرأة فى الأعمال التجارية الزراعية

2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 ،بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الاعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

ثانيا: نظر ما يلي: 1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية ر قم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019 ،والموقع في القاهرة بتاريخ .2021/5/20 بلاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019 ،والموقع في القاهرة بتاريخ 2021/5/20، بلاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي.