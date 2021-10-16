/656245/تعرف-على-غيابات-الزمالك-أمام-توسكر-الكيني-الليلة

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على توسكر الكيني، على استاد نيايو الوطني، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفشل نادي الزمالك في الحصول علي خدمات الثلاثي محمود شبانة وعمر كمال وحمدي النقاز ضمن صفوف الفريق قبل مواجهه توسكر الكيني غدا، بسبب العقوبة الموقعة على النادي. وسببت عقوبة القيد الموقعه علي نادي الزمالك،فقدانه لجهود الرباعي العائد من الإعارة وهم، مصطفى فتحي ، محمد أوناجم، ورزاق سيسيه، وعمر السعيد، كما يغيب عن الزمالك أيضًا محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق. ومن الجدير بالذكر أن حسام المندوه عضو لجنة إدارته وعد اللاعبين بصرف مكافأة من جيبه الخاص في حال فوزهم على توسكر الكيني.

حكم مباراة الزمالك وتوسكر

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

حسام المندوه

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.