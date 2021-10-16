/656249/التفاصيل-الكاملة-لحادث-وائل-كافوري-وتطورات-حالته-الصحية

تعرض الفنان وائل كافوري مساء أمس الجمعة لحادث سير مريع نقل على إثره لمستشفى العوينات بعد أن الحادث لتحطم الجزء الأمامي من سيارته بشكل كامل وفقا لما رصدته صفحته الرسمية عبر السوشيال ميديا.

تحيا مصر يرصد تفاصيل حادث وائل كافوري وأخر تطورات حالته الصحية.

كشف سعيد حريري، صحفي لبناني تفاصيل الحادث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” اذ قال: “وائل كفوري تعرض لحادث سير مساء اليوم على طريق الأوتوستراد فى مدينة جبيل شمال بيروت".

وتابع الحريري كاشفا عن حالته الصحية: “ "هو بخير وهو في المستشفى ويعاني من رضوض، ولم يكن لوحده ولكن المعلومة غير مؤكدة حتى الآن يخضع للفحوصات الطبية”.

تفاصيل الحالة الصحية لوائل كافوري

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى تعرض الفنان وائل كفوري لكدمات بجسده وبعض الجروح والخدوش، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، ويعود سبب الحادث بسبب اصطدام السيارة ببعض العوائق الإسمنتية بجانب الطريق على الطريق الدولي لمدينة جبيل.

حادث وائل الكافوري

وكان نشر الأدمن الخاص بالصفحة الرسمية لوائل كافوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لوائل الكافوري وعلق قائلًا: “ألف الحمد لله على سلامة وائل كفوري، بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل رضوض في الجسم وتحطم في السيارة.. بخير ونُقل إلى المستشفى لمعالجة الرضوض.. كل شيء بيتعوض إلا الروح”.

وائل الكافور يحدث جدلا بحفله في الساحل الشمالي

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

أخر أعمال وائل الكافوري

الجدير بالذكر، أنه يستعد النجم وائل الكافوري لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا التعاون الثاني مع المنتج المصري حمدي بدر.

وآخر أعمال الفنان اللبناني وائل كفوري هي أغنية البنت القوية، وهي من إنتاج وائل كفوري، وتنفيذ شركة “And Beyond” ومن توزيع شركة “Digital Sound”.