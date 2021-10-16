بث مباشر.. السيسى يتفقد مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة فى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - تقدم فضائية "cbc"، بثًا مباشرًا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر.



جدة - نرمين السيد - تقدم فضائية "cbc"، بثًا مباشرًا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر. يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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