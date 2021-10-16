رئيس الوزراء يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته بهذه المناسبة، قال رئيس الوزراء: يسعدنى أن أبعـث إلى سـيادتكم بالأصالة عـن نفسى، وبالإناـة عـن أعضاء هيئـة الـوزارة، بـأخلص التهانى وأطيـب التمنيات، بمناسـبة حلـول ذكرى المولد النبوى الشريف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى فى برقيته لرئيس الجمهورية: وإننا يا سيادة الرئيس إذ نستقبل هذه المناسبة الجليلـة بكل مـاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة فى إرساء قـيم الحق والعدل، والدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين، نسأل المولى عز وجل أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمـتين العربيـة والإسلامية بالخير والأمـن والسلام .
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