القوى العاملة: توفير 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجارى.





وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأشار إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة فى 11 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 33 مدرس ابتدائى وإعدادى وثانوى، و 4 محاسب تجارى، ومهندس تصميم، و3 مهندس ميكانيكى، و3 مهندس كهرباء، و45 اخصائى تمريض (أدوار - غسيل كلوى - رعاية - تعقيم عمليات)، و6 مساعد تمريض، و7 ممرض وممرضة، و3 مسئول مبيعات، و 15 عامل إنتاج، و14 مندوب مبيعات، و5 كيميائى، و 14 مراقب جودة، و 8 فرد أمن، و11 عامل نظافة، و18 سائق رخصة ثانية، و12 سائق مبيعات، و27 عامل من ذوى الهمم لاستكمال نسبة 5 %، و2 أمين مخزن، و 30 عامل ماكينة، و6 عمال مخزن، و5 كاشير، و8 عمال ممرات، و3 فنى تجهيز اقمشة براتب 4000 جنيه، و5 مساعد، و4 عامل مكواة، و2 مكنجى، و5 نقاش، و15 استرجى وفنى صيانة ماكينات خياطة.



وتابع الوزير: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 11 مندوب دعاية، و35 عامل إنتاج براتب 2700 جنيه، و30 عامل خياطة، و20 عامل مساعد، و30 عامل تعبئة، و20 عامل غسيل، و2 سائق درجة ثانية براتب 3000 جنيه، و3 عمال نظافة براتب 2500 جنيه، و3 عمال خدمات، و46 عامل لاستكمال نسبة 5 %.

كما تم توفير فرص عمل بالسويس ودمياط، تمثلت فى 20 فرد أمن براتب 2860 جنيه، و30 فنى إنتاج.