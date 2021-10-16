الدكتور عبد العاطى يتابع موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخيه وتنمية جنوب الوادى وسيناء والحمام وغرب الدلتا

- ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم

- أعمال حماية وإنشاء (٢٠) محطة في مختلف المناطق

- إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والمحسمة والحمام ١٥ مليون م٣/يوم

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى وعدد من قيادات الوزارة لاستعراض موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخيه ومشروع تنمية جنوب الوادى ومشروع تنمية شمال سيناء ومشروع محطة الحمام والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى ، حيث تم الإنتهاء من أعمال النسف والحفر للعوائق الحجريه بفرع ٤ من كيلو ١ حتي كيلو ١٠ بإجمالي كميات حوالي ٨ مليون متر مكعب ، والانتهاء من تصميم جميع الأعمال الصناعية علي فرع ٤ وفرع ٤' وامتداد فرع ١ (أفمام - مآخذ - هدارات - كباري - قناطر) ، وجاري تنفيذ أعمال الحفر لفرع ٤ وامتداد فرع واحد والمنطقة k ، ومنشآت صناعيه (كباري - افمام – قناطر - طرق اسفلتية) علي فرع ٤ .

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا ، ومشروع سحارة المحسمة ، ومشروع الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا ، حيث يبلغ اجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالى ١٥ مليون م٣/يوم.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن هذه المشروعات تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، مشيرا الى أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب فى اليوم لزراعة مساحات جديدة من الأراضى فى جنوب محور الضبعة ، حيث يجرى حالياً تنفيذ أعمال إنشاء عدد (١٢) محطة رفع وأعمال مواسير بطول ٢٠ كيلومتر بأقطار (٢.٢٠ – ٣ ) متر ، وأعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة بطول ٩٢ كيلومتر ، والعديد من الأعمال الصناعية مثل الكبارى والسحارت والبدالات.

كما تم إستعراض موقف الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتماداً على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمناطق (جنوب الشوحط – جنوب جنوب القنطرة – شرق البحيرات وجفجافة) بإجمالى زمام ٢٧٠ ألف فدان من ضمن مساحة ٤٥٦ ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع تنمية شمال سيناء ، من خلال عدد (٢) مسار ناقل للمياه ، حيث يجرى العمل حاليا فى أعمال الحفر لعدد (٢) محطة رفع رقمى ١ ، ٢ بالمسار الاول ، وتم نهو الأعمال المساحية فى حوالى ١٨ كيلومتر من المسار ، وتركيب مواسير خرسانية سابقة الاجهاد لمسافة ٣ كيلومترات ومواسير حديد لمسافة ٥٠٠ متر ، ونهو اعمال حفر ٩ كيلومتر من المسار الاول.

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ....).