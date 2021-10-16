الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة

وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر.
وأعادت الدولة المصرية تحت حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمناطق غير الآمنة، واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.
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