/656268/الرئيس-السيسي-نعول-على-المواطن-وتعاونه-فى-ملف-إزالة-المخلفات-وإعادة-تدويرها
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بعض المناطق التي توجد على جسر السويس كانت عبارة عن مزارع دواجن قديمة غير مستخدمة، مضيفا”قولنا هنستفيد بالأراضى اللي تبع الحكومة أو المحافظة أو الوزارات المختلفة لعمل مشاريع للناس تتضمن إسكان ومناطق حرفية لتحقيق العمل بجانب السكن".
دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات الاسكان البديل للمناطق غير الامنه
وتابع الرئيس السيسي:"بقول كدا للحكومة عشان يساعدونا.. عشان نؤكد أن دا بناخده للناس، وبنعمل دا بتكلفة كبيرة من أجل التغيير ".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعول على المواطن وتعاونه فى ملف إزالة المخلفات وإعادة تدويرها، موضحا أن مواجهة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية قضية بحاجة إلى مزيد من الوعي.
جاء هذا خلال كلمته بافتتاح مجموعة مشروعات اسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من اكتوبر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم مجموعة مشروعات اسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من اكتوبر.
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