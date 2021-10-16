/656247/3-قرارات-للنيابة-العامة-لكشف-ملابسات-مصرع-سائق-حفار-خلال-عمله-بالصف

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة مصرع سائق حفار أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء نتيجة سقوطه داخل خزان بمنطقة الصف، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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واستدعت النيابة مسؤلى ومشرفى موقع الإنشاء وعدد من العاملين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه وطلبت تقرير طبى وافً حول سبب الوفاة.

استمع ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مديرية، لأقوال عدد من زملاء سائق حفار، لقى مصرعه إثر سقوطه في خزان خلال عمله بموقع بناء تحت الإنشاء بمنطقة الصف.

حيث أكدوا أنه خلال عمل السائق في الحفر، وقع انهيار للتربة، مما أسفر عن سقوطه بالحفار وإصابته، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع سائق حفار في حادث بإحدى قرى مركز الصف، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن السائق خلال عمله في حفر خزان بموقع بناء تحت الإنشاء، سقط الحفار في الخزان، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.