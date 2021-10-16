/656248/مشوارك-سعيد--سيولة-وانتظام-في-حركة-السير-بمحاور-القاهرة-والجيزة

انتظمت حركة السير صباح اليوم السبت، بمحاور وميادين «القاهرة والجيزة»، حيث اختفت التكدسات المرورية أمام قائدي السيارات، وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

دوت الخليج

كما شهدت حركة السيارات سيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وانتظمت أيضا بكوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

الإدارة العامة للمرور

وفي السياق نفسه، كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

سيارات القوات الأمنية

ووضعت الإدارة للمرور عددا من الأكمنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.