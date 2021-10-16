غدا..قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصرعلى طاولة تعليم النواب

/656251/غداقرار-رئيس-الجمهورية-بشأن-إعادة-تأسيس-الجامعة-الفرنسية-بمصرعلى-طاولة-تعليم-النواب

تستانف اللجان النوعية بمجلس النواب عقدد اجتماعاتها، خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة عدد من مشروعات القواني وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم )325 )لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021،بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بمجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة وتعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماها لنظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة البيئة والطاقة وتعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعها برئاسة النائب حسام عوض الله، لاستكمال نظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة الزراعة كما تعقد لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، لاستكمال نظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

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