/656252/عمرو-أديب-عن-أزمة-محمد-رمضان-بالجونة-لو-مش-عايزينه-جبتوه-ليه

كشف الإعلامي عمرو أديب لأول مرة عن كواليس الأزمة التي تعرضه لها الفنان محمد رمضان أثناء تقديم فقرته بحفل افتتاح مهرجان الجونة في يومه الخامس، مشيرة إلى أنه يحمل نفس الحيرة التي ظهرت على وجه الجمهور مما حدث.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو أديب على أزمة محمد رمضان بالجونة

عمرو أديب يكشف فضيحة محمد رمضان بالجونة

قال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر: "إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان"

تابع أديب "حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت".

عمرو أديب يكشف خطأ محمد رمضان بمهرجان الجونة

وتابع أديب حديثه مشيرا إلى أن محمد رمضان خطأ في تقديم أغنيته “جو البنات”، قائلا: “"محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين".

واستكمل أديب حديثه: "وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم".

وتسائل عمرو أديب متعجبا: "لو مش عايزينه جايبينه ليه، ولو عايزينه عملتو فيه كدا ليه”.

مهرجان الجونة السنمائي 2021

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.