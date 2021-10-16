/656257/تعرف-علي-تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمواجهة-الحرس-الجمهوري-في-دوري-أبطال-أفريقيا

يحل النادي الأهلي اليوم ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي الحرس الجمهوري النيجري في افتتاح مشوار الريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم في في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

وأستقر المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني علي التشكيل الذي سيخوض بة مباراة اليوم في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها المارد الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- بدر بانون- أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم كهربا- محمد شريف.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

تشهد قائمة الأهلي ضد الحرس الوطني غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدي أفشة نظراً لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب مصر وليبيا الأخيرة.

فيما يغيب الرباعى المنضم للأهلى الصيف الجارى، ميكيسونى وبيرسى تاو وحسام حسن وكريم فؤاد ومعه الثنائى العائد من الإعارة أحمد عبد القادر وعمار حمدى لعدم القيد فى القائمة الأفريقية الأولى.

كما يغيب عن مباراة اليوم ، كل من، محمد الشناوى، حسين الشحات، صلاح محسن.