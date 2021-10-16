/656259/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-أمام-ليستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز

يستضيف نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم نظيرة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة علي أرضية ملعب كينج باور محقل فريق ليستر سيتي الإنجليزي وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي, علي قناة "بي إن سبورتس بريموم 1".

ويحتل فريق مانسشتر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 7 مباريات.

بينما يتواجد فريق ليستر سيتي في المركز 13 برصيد 8 نقاط من 7 مباريات.

مباراة ليفربول

يدخل نادي ليفربول مباراته اليوم السبت، لمواصلة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، ليواجه نادي واتفورد، ستقام في الواحدة والنصف ظهر على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع حتى الآن تسجيل 6 أهداف خلال الجولات السبع التي خاضها مع الريدز في البريميرليج.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي يسعى هو الآخر إلى منافسة الفرعون المصري خلال الجولة نفسها.

فيما يتواجد واتفورد في المركز الـ15 بجدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مقابلتين، التعادل في مباراة، والخسارة في 4 آخرين.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

مباراة مانشستر سيتي

يدخل منتخب مانشستر سيتي مباراته اليوم السبت، أمام فريق بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين خلف تشيلسي المتصدر، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ18 برصيد 3 نقاط فقط.

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.