/656260/أسماء-مصطفى-الإنسان-لما-بيقرب-من-الموت-الدنيا-في-نظره-بتصغر

وجهت الإعلامية أسماء مصطفى رسالة جديدة للجمهور تكشف من خلالها تجريتها مع الإحساس بقرب وفاتها مشيرة إلى أن تلك التجربة علمتها أن الحياة صغيرة للغاية ويقتصر تفكير الإنسان بها على أمور ليست لها قيمة.

دوت الخليج يرصد رسالة أسماء مصطفى للجمهور بعد إصابتها بمرض السرطان

وكتب أسماء مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”: “معرفش ليه بجد الانسان لما بيجرب انه قرب من الموت وربنا بنجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا فى نظره بتصغر وبيحس ان كان بيدى أمور ملهاش لزمة مساحة فى حياته، وبيحتفظ فى قلبه بعيلته واهله والناس الحلوة الطيبة الى حواليه، دول بس الى بيفضل فاكراهم “.

وتابعت حديثها: “حتى لو حد كان مزعله او فى موقف وجت السيرة بالصدفة، حقيقى بكون مش فاكرة اساسا، بفكر فى ناس تانية خالص سبحان.. الله فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة”.

أسماء مصطفى تعلن إصابتها بالسرطان

وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج هذا الصباح، على قناة إكسترا نيوز، عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية.

وقالت أسماء مصطفى في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».

أسماء مصطفى تعلن مشاركة مرضها مع جمهورها

وأعلنت أسماء مصطفى عن مشاركة جمهورها رحلتها مع المرض بداية من رحلة علاجها الجديدة، فاستكملت: “وأخيرًا أوعدكم قريب جدًا جدًا، أو ما أبدأ مرحلة العلاج الجاية، أني هرجع أطلع لايف، وأحاول أفيد غيري، ما هو طول ما في نفس هنكمل الحياة، وأنا بعمل اللى ربنا أمرني بيه بدعي وباخد بالأسباب، واتوكل على الله، وأول حاجة وأهم حاجة لينا جميعًا، هى الرضا بقضاء الله، أي ما كان ولأنه لا راد لقضاء الله، إلا بقدر الله”.

واختتمت أسماء حديثها موجهة الشكر للجمهور: “شكرًا ليكم أنكم مستحملني ولسه بتدوني أمل، أني على الأقل طول الفترة اللى عدت من حياتي كنت صح، وكسبت حب ومحبة الناس الحمد لله”.