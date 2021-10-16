تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين..غدا

/656261/تضامن-النواب-تناقش-مشروع-قانون-حقوق-المسنينغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وطلبات الإحاطة والاقتارحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة والأسرة، اجتماعها برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، المفدم من النائب عبد الهادي القصبي وستون نائبا اخرون، بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الاعلام والثقافة والاثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب غدا لجنة الصحة وتعقد لجنة الصحة برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اجتماعها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021. لجنة الاعلام تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين اجتماعها، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة السياحة والطيران المدني كما تعقد لجنة السياحةوالآثار برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها للا ستماع الى آراء ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى. لجنة النقل والمواصلات تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

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