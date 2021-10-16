نجلاء بدر عن إطلالاتها بمهرجان الجونة: «مكنش مكشوف..وأنا مش بتاعة استعراض»

/656267/نجلاء-بدر-عن-إطلالاتها-بمهرجان-الجونة-مكنش-مكشوفوأنا-مش-بتاعة-استعراض

تحدثت الفنانة نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته مساء أمس مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس.

دوت الخليج يرصد رد نجلاء بدر على منتقدي إطلالتها

وقالت نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.

نجلاء بدر تتعتذر للجمهور عن إطلالتها بمهرجان الجونة

وتابعت نجلاء بدر: انا مش بتاعت ترندات السوشيال ميديا، وطول عمري بعيده عن الموضوعات دي، ومش بتاعت لفت النظر"، الموضوع اكبر مني وانا مش واحدة بتاعت استعراض وزعلانه واتخضيت ومتوتر من رد الفعل".

واستكملت: " آسفة وماكنتش متخيلة أن يحصل كل ما حدث، وما كنتش عايزة أضايق حد".

واختتمت نجلاء بدر حديثها مازحة: “هرجعه لفريدة تمراز مصممة الفستان، وهي مصممة عالمية بتلبس داخل وخارج مصر، وبالمناسبة الريد كاربت هي فاشون شو، ومتخصصين ملابس وماكياج وشعر ومصممين كتير بيعرضوا شغلهم خلال الريد كاربت”.

إطلالت نجوم الفن باليوم الثاني لمهرجان الجونة

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.

مهرجان الجونة السنمائي 2021

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.