السيسى: مشروعات الوحدات السكنية من أموال المصريين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأراضى المتواجدة بالمناطق التى يتم تجهيزها لكى تكون بديلا عن العشوائيات بجسر السويس، لا بد أن يتم الاستفادة منها عن طريق إقامة مشاريع للمواطنين.





وأضاف الرئيس، فى تعليق خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، أن الهدف هو إقامة مشاريع حرفية للمواطنين، لتحقيق العمل إلى جانب السكن، موضحا أن توجيهه للحكومة فى هذا الصدد هو للمساعدة من أجل إقامة المشروعات. وطالب الرئيس، جميع الجهات المسؤولة الانتباه لهذا الأمر وتسهيل إقامة المشروعات، موضحا أن ما يتم إنجازه فى الإسكان حاليا يتم فى كل جزء بمصر، لافتا إلى أن الوحدات السكنية التى أقيمت أو التى يجرى العمل عليها هى من أموال المصريين.

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