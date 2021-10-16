السيسى لـ أهالى الريف: احلموا لبلدكم ونفسكم.. إحنا نقدر نغير ظروفنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، موجهًا حديثه لأهالى الريف: "مش عايزين تحلموا لبلادكم ونفسكم ليه، ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص، إحنا نقدر نغير ظروفنا".
وأوضح أننا نستطيع تطوير القرى بمساعدة الأهالى، مضيفًا: "فى الدلتا الجديدة وسيناء المبانى دور واحد، لأنى أنا اللى بخطط بشكل متكامل".
وتابع: "هتساعدونا عشان نعمل اللى شايفينه ده، إحنا بنعامل أوضاع كانت سابقة، مش هتتعالج إلا إذا كنا كلنا مع بعض وتتضافر جهودنا عشان نغير حياتنا ونحقق حلمنا، مش عايزين تحلموا معايا ليه بس".
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