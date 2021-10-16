السيسى: حجم المبانى على الدائرى ضخم جدا وغير صحى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى تعليق خلال حفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، أن وعى المواطن هو أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط.

وقال السيسى: "قضية البناء على الأراضى الزراعية، قضيتنا كلنا، وحجم المبانى المتواجد على الدائرى ضخم جدا، وغير مخطط، وغير صحى للمواطنين، ولن نقدر على معالجة هذا الأمر إلا بالمصريين، وفهمهم لخطورة ما يحدث".

وأشار إلى أن البناء على الأراضى الزراعية، هو أكل للأراضى الخضراء التى تنتج للدولة وتدر عائدا على البلد، ويتم تحويله لمبانى.