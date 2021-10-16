وأضاف الرئيس، فى تعليقه خلال حفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر: "2.8 مليون قدموا طلبات مخالفات البناء خلال 3 سنوات، هل فيه دولة فى العالم حجم مخالفاتها 2.8 مليون؟ لازم نخلى بالنا من نفسنا شوية، واحنا بنحاول نصلح".
وأشار الرئيس إلى أن قيام الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية من شأنه أن يفقد مصر مساحات غالية من الأراضى المنتجه بتحويلها من الزراعة إلى البناء، بينما هناك أراض صحراوية تزيد عن 90 فى المئة من مساحة مصر يمكن الاستفادة منها بشكل مخطط .
وطالب الرئيس السيسى بالاستفادة من الأراضى التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل حول المناطق السكنية الجديدة التى يتم افتتاحها.
ولفت إلى أن "المبانى المقامة على أراض زراعية هى عيب مواطنين فى المقام الأول لأن المحليات لا يمكنها وحدها أن تواجه سباق التعدى المهول على الأراضى الزراعية"، مشيرا إلى أن ما يتراوح ما بين 30-40 فى المئة من مساحة المبانى المقامة فى مصر ناتجة عن تعديات وليست مبانى مخطط لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى عن رفع المخلفات: أنا مابعرفش أسكت ولازم تحلوا معايا القضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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