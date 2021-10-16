السيسى عن رفع المخلفات: أنا مابعرفش أسكت ولازم تحلوا معايا القضية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البلاد بحاجة للعمل من أجل برنامج نظافة جيد فى مصر، قائلا: "عشان أعمل برنامج نظافة جيد فى مصر وأرفع المخلفات، نحن أمام خيارين، إما السكوت، أو العمل، وأنا مابعرفش أسكت، ولازم تحلوا معايا القضية".





وأضاف الرئيس، فى تعليقه خلال حفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر: "2.8 مليون قدموا طلبات مخالفات البناء خلال 3 سنوات، هل فيه دولة فى العالم حجم مخالفاتها 2.8 مليون؟ لازم نخلى بالنا من نفسنا شوية، واحنا بنحاول نصلح".

وأشار الرئيس إلى أن قيام الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية من شأنه أن يفقد مصر مساحات غالية من الأراضى المنتجه بتحويلها من الزراعة إلى البناء، بينما هناك أراض صحراوية تزيد عن 90 فى المئة من مساحة مصر يمكن الاستفادة منها بشكل مخطط .

وطالب الرئيس السيسى بالاستفادة من الأراضى التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل حول المناطق السكنية الجديدة التى يتم افتتاحها.

ولفت إلى أن "المبانى المقامة على أراض زراعية هى عيب مواطنين فى المقام الأول لأن المحليات لا يمكنها وحدها أن تواجه سباق التعدى المهول على الأراضى الزراعية"، مشيرا إلى أن ما يتراوح ما بين 30-40 فى المئة من مساحة المبانى المقامة فى مصر ناتجة عن تعديات وليست مبانى مخطط لها.