الرئيس: البناء على الأراضى الزراعية بحاجة لدراسة.. وعايزين نعمل حاجات كويسة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، فى تعليق خلال حفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، إن إقامة مبانى مخططة بشكل صحى يساعد على رفع المخلفات بطريقة صحية، ولكن فى البناء العشوائى لن يحدث هذا.

وقال الرئيس: "عايز أكمل الفرحة، ونعمل حاجات كويسة، ونرفع المخلفات، وتكلفة إزالة المخلفات من مصر يبلغ 800 مليون جنيه"، متابعا: "كنت فى محور الفريق العصار بالعربية، لقيت إلقاء بعض المخلفات فى منتصف الشارع، الناس رفضت وجود سيارات المخلفات على جانبى الطريق وألقوها فى منتصف الطريق، متسائلا: ماذا نفعل؟

وتابع الرئيس: حجم المخلفات على مدار 3 سنوات يبلغ 40 مليون طن.