السيسى: إزالة أكثر من 2500 شقة بمدينة الأمل ونقل السكان لأهالينا 1 و2

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "ده عشان نعمل طريق للناس تمشى عليه".

وأوضح الرئيس السيسى، أن طول المحور 1.6 كم، كما أن تكلفته كبيرة.