جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "ده عشان نعمل طريق للناس تمشى عليه".
وأوضح الرئيس السيسى، أن طول المحور 1.6 كم، كما أن تكلفته كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: إزالة أكثر من 2500 شقة بمدينة الأمل ونقل السكان لأهالينا 1 و2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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