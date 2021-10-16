الهيئة الهندسية: لن يتم افتتاح منطقة سكنية إلا بعد توفير الخدمات

جدة - نرمين السيد - وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن "بشاير الخير 4 و5 و6 و7 و8" من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها، حيث ينفذ المشروع على مساحة 250 فدانا، ويتكون من 816 عمارة تتضمن 44 ألف وحدة سكنية وهو من المشروعات العملاقة.

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